В Башкирии простились с погибшим на СВО Эдуардом Араслановым

14:09, 15 фев 2023

В Иглинском районе простились с погибшим в ходе спецоперации рядовым Эдуардом Араслановым. Как сообщает районная администрация, траурная церемония состоялась сегодня, 15 февраля, на площади сельского дома культуры в Алаторке.







Родственники погибшего уточнили, что рядовой скончался еще 7 января 2023 года. Односельчане, друзья и знакомые оставили многочисленные соболезнования родным и близким мужчины.



«Эдик, светлая память! Ты был надежным боевым товарищем! Буду помнить тебя всегда! Соболезнования родителям. Вы воспитали доброго, отзывчивого, храброго мужчину», — написал один из друзей Эдуарда Арасланова.





Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии простились с двумя погибшими участниками СВО.

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Фото: соцсети