В Башкортостане открылся первый Центр поддержки участников СВО и их семей

10:01, 16 фев 2023

В Стерлитамаке открылся первый в Башкирии Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает администрация города.



По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, в Центр смогут обратиться не только те, кто нуждается в помощи, но и те, кто желает эту помощь оказать.







«С этого дня данная работа будет систематизирована благодаря деятельности Центра. Здесь в режиме «единого окна» можно будет получить различную помощь: волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую», - сказал он.



Чиновник выразил надежду, что Центр окажет значительную помощь и облегчит решение многих вопросов.

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Фото: администрация Стерлитамака