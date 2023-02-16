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В Башкортостане открылся первый Центр поддержки участников СВО и их семей

В Башкортостане открылся первый Центр поддержки участников СВО и их семей

10:01, 16 фев 2023

В Стерлитамаке открылся первый в Башкирии Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает администрация города.

По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова,  в Центр смогут обратиться не только те, кто нуждается в помощи, но и те, кто желает эту помощь оказать.



«С этого дня данная работа будет систематизирована благодаря деятельности Центра. Здесь в режиме «единого окна» можно будет получить различную помощь: волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую», - сказал он.

Чиновник выразил надежду, что Центр окажет значительную помощь и облегчит решение многих вопросов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Стерлитамака
Теги: Стерлитамак сво
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