В Башкортостане открылся первый Центр поддержки участников СВО и их семей
10:01, 16 фев 2023
В Стерлитамаке открылся первый в Башкирии Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает администрация города.
По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, в Центр смогут обратиться не только те, кто нуждается в помощи, но и те, кто желает эту помощь оказать.
«С этого дня данная работа будет систематизирована благодаря деятельности Центра. Здесь в режиме «единого окна» можно будет получить различную помощь: волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую», - сказал он.
Чиновник выразил надежду, что Центр окажет значительную помощь и облегчит решение многих вопросов.