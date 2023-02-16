В Башкортостане простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Игорем Ивановым

14:11, 16 фев 2023

В деревне Дмитриевка Кармаскалинского района Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Игорем Ивановым. Как сообщает районная администрация, мужчине в январе исполнилось 32 года.







Игорь Иванов родился в многодетной семье в Дмитриевке, окончил 9 классов в школе в Ефремкино. Затем он получил профессию электрогазосварщика и трудился на стройке. Мужчина не успел создать семью.



В октябре прошлого года Иванов стал участником специальной военной операции. Погиб 19 января 2023 года на территории города Артемовска Донецкой народной республики.





Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Карлмаскалинском районе Башкирии 7 февраля состоялась церемония прощания с 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики.

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Фото: соцсети