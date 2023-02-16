Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкортостане простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Игорем Ивановым

В Башкортостане простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Игорем Ивановым

14:11, 16 фев 2023

В деревне Дмитриевка Кармаскалинского района Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Игорем Ивановым. Как сообщает районная администрация, мужчине в январе исполнилось 32 года.



Игорь Иванов родился в многодетной семье в Дмитриевке, окончил 9 классов в школе в Ефремкино. Затем он получил профессию электрогазосварщика и трудился на стройке. Мужчина не успел создать семью.

В октябре прошлого года Иванов стал участником специальной военной операции. Погиб 19 января 2023 года на территории города Артемовска Донецкой народной республики.


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Карлмаскалинском районе Башкирии 7 февраля состоялась церемония прощания с 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики. 

Читайте также:

Во время специальной военной операции погиб Марсель Кадырбаков из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Тимур Файзуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Тимур Файзуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии
Общество в Башкирии
Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: