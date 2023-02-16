В Башкортостане простились с погибшим в СВО сыном заслуженного артиста России

16:14, 16 фев 2023

В башкирской деревне Муксиново Кармаскалинского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции Айдаром Аиткуловым. Он сын кураиста и заслуженного артиста России Азата Аиткулова. О смерти военнослужащего, который отправился добровольцем в зону боевых действий, 16 февраля сообщила администрация муниципалитета.







Айдар Аиткулов родился в Уфе в 1982 году. После окончания школы №20 имени Мустафиной получил образование в Уфимской хореографическом училище и БГПУ. Долгое время был предпринимателем: работал в компаниях «Метро», «Касторама», и возглавлял региональный филиал Владимирской фабрики дверей. Впоследствии переехал в Москву.





В августе прошлого года Аиткулов стал добровольцем СВО. Он погиб в боях под Артемовском в Луганской народной республике. Дома у него остались супруга и трое детей. Военнослужащего похоронили в деревне Муксиново – на малой родине его матери Фании Сабирьяновны.

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Фото: Администрация Кармаскалинского района