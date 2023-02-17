В Башкирии простились с двумя добровольцами погибшими в СВО
09:06, 17 фев 2023
В Башкирии в последний путь проводили двух добровольцев, погибших во время специальной военной операции
В Стерлитамаке в среду, 15 февраля, простились с Ильдаром Минигатовичем Харрасовым и Радмиром Дамировичем Низамовым, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов.
Они ушли на службу в составе ЧВК «Вагнер».
«В памяти своих близких и родных, друзей Ильдар и Радмир останутся добрыми и открытыми людьми, настоящими патриотами, защитниками Родины. Вечная память нашим бойцам!», - написал градоначальник.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что 14 февраля, в Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО Ильясом Мухаррамовичем Халиловым. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Рустем Газизов.