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В Башкирии простились с двумя добровольцами погибшими в СВО

В Башкирии простились с двумя добровольцами погибшими в СВО

09:06, 17 фев 2023

В Башкирии в последний путь проводили двух добровольцев, погибших во время специальной военной операции

В Стерлитамаке в среду, 15 февраля, простились с Ильдаром Минигатовичем Харрасовым и Радмиром Дамировичем Низамовым, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов.



Они ушли на службу в составе ЧВК «Вагнер».

«В памяти своих близких и родных, друзей Ильдар и Радмир останутся добрыми и открытыми людьми, настоящими патриотами, защитниками Родины. Вечная память нашим бойцам!», - написал градоначальник.


Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что 14 февраля, в Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО Ильясом Мухаррамовичем Халиловым. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Рустем Газизов.

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Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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