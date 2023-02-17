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В ходе спецоперации погиб младший сержант из Башкортостана Никита Щербинин

В ходе спецоперации погиб младший сержант из Башкортостана Никита Щербинин

15:26, 17 фев 2023

В ходе СВО погиб командир расчета гвардейской танковой дивизии, младший сержант Никита Щербинин из Белокатайского района. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Масхут Минигалин.



«Мы – близкие, родные, сослуживцы, жители района, всегда будем помнить нашего земляка. От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», - написал он.

Чиновник отметил, что о месте и времени прощания будет сообщено позже.

Никиту Щербинина многие знали в районе. В соцсетях его земляки оставляют комментарии. Большинство из них направлены его маме Ларисе Щербининой, которой предстоит пережить горькую потерю сына.


«Соболезную, Лариса! Юный мальчик! Во имя нашей жизни он рисковал своей без страха и сомнений. Вечная память герою!», – обратилась Ирина Никитина.

«Одноклассник моей дочери… Искренние соболезнования маме, родным…спи спокойно, солдат…»,  – написала Зулейха Абдрахманова.

«Соболезнования родным и близким Никиты. Сколько сил, терпения и труда было вложено мамой в воспитание Никиты. Сколько было радости, когда он получил диплом, сколько бессонных ночей и тревожных дней выпало на её хрупкие плечи, когда сынок был в зоне боевых действий. Теперь, Лариса, нужно собрать волю в кулак и продолжать жить дальше. Силы тебе и здоровья, рядом с тобой много хороших людей, на которых ты можешь положиться. Держись дорогая», – прокомментировала Татьяна Левицкая.

«Лариса и все родные, примите искренние соболезнования! Герою-защитнику вечная память…», – выразила соболезнование Татьяна Чукалова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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