На СВО погиб «вагнеровец» из Башкирии Артур Абдракипов
21:49, 17 фев 2023
На СВО погиб житель Приютово Белебеевского района Артур Абдракипов. Ему был всего 31 год. Участвовал в специальной военной операции на территории Украины он как доброволец в ЧВК «Вагнер».
Контракт подписал в середине октября прошлого года. Родные бойца сообщили, что он получил смертельные ранения при артиллерийском обстреле противника перед Новым годом – 29 декабря.
Многие земляки Артура Абдракипова оставили о нем добрые слова в соцсетях. Его запомнили, как отзывчивого, веселого человека.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея
Общество в Башкирии
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко