Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

На СВО погиб «вагнеровец» из Башкирии Артур Абдракипов

На СВО погиб «вагнеровец» из Башкирии Артур Абдракипов

21:49, 17 фев 2023

На СВО погиб житель Приютово Белебеевского района Артур Абдракипов. Ему был всего 31 год. Участвовал в специальной военной операции на территории Украины он как доброволец в ЧВК «Вагнер».

Контракт подписал в середине октября прошлого года. Родные бойца сообщили, что он получил смертельные ранения при артиллерийском обстреле противника перед Новым годом – 29 декабря.



Многие земляки Артура Абдракипова оставили о нем добрые слова в соцсетях. Его запомнили, как отзывчивого, веселого человека.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине 

Читайте также:

В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Динар Ибрагимов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34607162_63207
Фото: соцсети
Теги: Белебеевский район спецоперация Погибшие на Украине Приютово
Читайте также

На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея
Общество в Башкирии
На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: