На СВО погиб «вагнеровец» из Башкирии Артур Абдракипов

21:49, 17 фев 2023

На СВО погиб житель Приютово Белебеевского района Артур Абдракипов. Ему был всего 31 год. Участвовал в специальной военной операции на территории Украины он как доброволец в ЧВК «Вагнер».



Контракт подписал в середине октября прошлого года. Родные бойца сообщили, что он получил смертельные ранения при артиллерийском обстреле противника перед Новым годом – 29 декабря.







Многие земляки Артура Абдракипова оставили о нем добрые слова в соцсетях. Его запомнили, как отзывчивого, веселого человека.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: соцсети