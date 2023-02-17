В Башкирии 18 февраля 2023 года ожидаются морозы до -25 градусов

22:53, 17 фев 2023

В Башкирии в ночные часы станет ощутимо холоднее, днем ожидаются умеренные морозы. Синоптики Башгидромета предоставили подробный прогноз на выходной день.



По данным Башкирского гидрометцентра, в субботу, 18 февраля на территории республики будет облачно с прояснениями, местами по республике пройдет небольшой снег. В ночные часы прогнозируется -12,-17 градусов, местами подморозит до -20,-25 градусов. Днем столбик термометра покажет от -8 до -13 по Цельсию.







Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный.



Напомним, февраль в Башкирии выдался пасмурным и снежным.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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