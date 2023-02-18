В Уфе встретили мобилизованных, которые прибыли из зоны спецоперации в отпуск

10:56, 18 фев 2023

В Уфе встретили мобилизованных, которые приехали из зоны СВО в отпуск. Это уже третья партия прибывших с передовой на отдых.



На Советской площади их ждали родственники и друзья. Не сдерживая эмоций, они сразу бросились к бойцам. Некоторые не виделись с близкими почти полгода. Башкирские воины возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратова. И пообщались с советником Главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Аликом Камалетдиновым. Он отметил, что Башкортостан регулярно отправляет гумконвои на территорию новых регионов России. Очередная отправка ожидается в ближайшие дни.



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