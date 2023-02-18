В Башкирии 9-летний мальчик на собственные сбережения купил лекарства для участников СВО

13:41, 18 фев 2023

В своих соцсетях глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов рассказал о неравнодушии 9‑летнего мальчика. По его словам, Егор Пархоменко решил помочь лекарствами находящимся в зоне специальной военной операции. Чтобы осуществить задуманное, он потратил все свои сбережения.







“Отец Егора также активно помогает нашим землякам. Последовав примеру отца, второклассник решил поддержать ишимбайцев. Ну что сказать? Молодец, Егор, и спасибо родителям за воспитание неравнодушного патриота”, — написал руководитель района.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что очередной гумконвой из Башкирии доставил в зону специальной военной операции мотоцикл. Его попросил снайпер с позывным «Маугли».

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Фото: соцсети