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В Башкирии 20 февраля 2023 года потеплеет до -2°

В Башкирии 20 февраля 2023 года потеплеет до -2°

08:28, 20 фев 2023

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 20 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, в северных районах до -21°, днем -3,-8°;

Во вторник, 21 февраля, пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер будет южный умеренный. Ночью -8,-13°, днем -2,-7°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
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Источник: gorobzor.ru
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