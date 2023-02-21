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В Башкирии сегодня 21 февраля 2023 потеплеет до -1°

В Башкирии сегодня 21 февраля 2023 потеплеет до -1°

08:32, 21 фев 2023

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 21 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег. Днем по югу сильный снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.

В среду, 22 февраля, в регионе пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, днем -3,-8°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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