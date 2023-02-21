В Башкирии сегодня 21 февраля 2023 потеплеет до -1°

08:32, 21 фев 2023

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.



Сегодня, 21 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег. Днем по югу сильный снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.



В среду, 22 февраля, в регионе пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, днем -3,-8°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram