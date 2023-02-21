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В Уфе на 11 часов перекроют парковку рядом с конгресс-холлом

В Уфе на 11 часов перекроют парковку рядом с конгресс-холлом

10:06, 21 фев 2023

Парковка у Конгресс-холла "Торатау" в Уфе будет закрыта на 11 часов завтра, в среду 22 февраля. Парковка не будет доступна с 7:00 до 18:00 в связи с подготовкой и проведением мероприятия, в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в мэрии города. При этом они не уточнили, какого рода предстоит событие.

Напомним, завтра, 23 февраля, парковка у парка Победы в Уфе тоже будет закрыта. Причина - возложение цветов к памятникам и обелискам по случаю Дня защитника Отечества.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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