В Башкирии простились с двумя погибшими в спецоперации мобилизованными

13:55, 21 фев 2023









В башкирском городе Салавате сегодня, 21 февраля, состоялась церемония прощания с двумя погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими: 23-летним Вадимом Адиятовым и 29-летним Александром Долгановым. Оба были призваны в вооруженные силы в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Об этом в соцсетях сообщил мэр Игорь Миронов.

– Оба […] с достоинством, как истинные патриоты Родины, приняли этот нелегкий вызов. Увы, трагическое стечение обстоятельств оборвали жизни сынов Салавата, – написал чиновник.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Сергеем Матвеевым.

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Фото: vk.com // Игорь Миронов