В Башкирии проводили в последний путь участника спецоперации из Благовещенского района

14:44, 21 фев 2023

В Благовещенском районе в последний путь проводили погибшего в ходе СВО участника батальона имени Шаймуратова Руслана Ибрагимова. Об этом 21 февраля сообщает глава администрации района Олег Голов.



«Искренние соболезнования Марине Леонидовне – маме Руслана. Она воспитала замечательных сыновей. Второй сын по контракту проходит службу в зоне проведения СВО», - написал чиновник.



Он также отметил, что Руслан Ибрагимов награжден Орденом Мужества посмертно.



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Фото: администрация Благовещенского района