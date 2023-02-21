В Башкирии проводили в последний путь участника спецоперации из Благовещенского района
14:44, 21 фев 2023
В Благовещенском районе в последний путь проводили погибшего в ходе СВО участника батальона имени Шаймуратова Руслана Ибрагимова. Об этом 21 февраля сообщает глава администрации района Олег Голов.
«Искренние соболезнования Марине Леонидовне – маме Руслана. Она воспитала замечательных сыновей. Второй сын по контракту проходит службу в зоне проведения СВО», - написал чиновник.
Он также отметил, что Руслан Ибрагимов награжден Орденом Мужества посмертно.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: администрация Благовещенского района
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