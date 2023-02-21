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В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

18:32, 21 фев 2023 Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Губайдуллиным.


Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель председателя регионального парламента Рустам Ишмухаметов.

Как сообщает газета «Звезда», Ильнур Фаритович родился в деревне Войновка. Он закончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. В последние годы своей жизни военнослужащий проживал с семьей в Стерлитамаке.


Губайдуллин служил в элитной части ВДВ, был ветераном боевых действий в Сирии, удостоился награждения Медалью Суворова. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российских Вооруженных сил.

– Скорбно… Искренние соболезнования родителям, супруге, всем близким, – написал в своей публикации Рустам Ишмухаметов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/rustish02
Теги: Гафурийский район спецоперация Погибшие на Украине
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