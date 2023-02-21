В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

18:32, 21 фев 2023









Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель председателя регионального парламента Рустам Ишмухаметов.



Как сообщает газета «Звезда», Ильнур Фаритович родился в деревне Войновка. Он закончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. В последние годы своей жизни военнослужащий проживал с семьей в Стерлитамаке.





Губайдуллин служил в элитной части ВДВ, был ветераном боевых действий в Сирии, удостоился награждения Медалью Суворова. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российских Вооруженных сил.





– Скорбно… Искренние соболезнования родителям, супруге, всем близким, – написал в своей публикации Рустам Ишмухаметов.

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Фото: vk.com/rustish02