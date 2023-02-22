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В Башкирии простились с 27-летним рядовым Ильдаром Уматкуловым

В Башкирии простились с 27-летним рядовым Ильдаром Уматкуловым

12:05, 22 фев 2023

В Архангельском районе Башкирии проводили в последний путь 27-летнего рядового Ильдара Уматкулова. Военнослужащий с 22 декабря 2022 года принимал участие в специальной военной операции на контрактной основе. 7 февраля жизнь солдата оборвалась. Он погиб при наступлении в районе села Сладкое Донецкой области.



«Нет таких слов, чтобы унять боль родных и близких. Правда, здесь очень сложно подобрать какие-то слова. Эта боль неописуема. Все те, кто знал Ильдара Фанильевича говорят, что он был добрым и мужественным. Мы простились со славным сыном Архангельского района, защитником Родины. Выражаем самые искренние соболезнования родителям и сестрам нашего воина», – сообщили в районной администрации.


Ильдар Уматкулов родился в деревне Заитово в многодетной семье. Окончив 9 классов, юноша продолжил учебу в спортивной школе Уфы. На срочную службу Ильдара призвали в 2014 году, в 2015 уволили в запас.  

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Архангельского района
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