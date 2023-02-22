В Башкирии 23 февраля 2023 года прогнозируют сильные метели и морозы до -14°

22:23, 22 фев 2023

23 февраля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.



Жителям региона в День защитника Отечества следует ожидать облачную погоду. Будут снегопады, в некоторых районах – сильные, а местами даже прогнозируется метель. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.



Температура воздуха и ночью, и днем составит -4,-9°, в некоторых районах Башкирии – -14°.



Из-за сильных осадков на республиканских дорогах образуются снежные заносы, снежный накат, гололедица, также видимость ухудшится до 500 и менее метров.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram