В ходе спецоперации погиб вагнеровец из Башкирии Максим Санбашев
10:39, 23 фев 2023
В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один уроженец Башкирии. Печальную новость сообщил глава администрации Агидели Фанис Гильванов в социальных сетях.
По словам мэра, боец ЧВК «Вагнер» Максим Санбашев погиб героически. Военнослужащего похоронят на городском кладбище.
«Уважаемые агидельцы, с прискорбием сообщаю, что в ходе СВО героически погиб наш земляк – боец ЧВК «Вагнер» Максим Санбашев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Максима! Сейчас стало известно время, когда его привезут. Прощание с Максимом состоится в 11 часов на территории агидельского кладбища», – сообщил Фанис Гильванов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным.
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