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В Башкирии в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Артура Гизатуллина

В Башкирии в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Артура Гизатуллина

13:59, 23 фев 2023

В Башкирии в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Гизатуллина Артура Гайдаровича. О церемонии прощания рассказал мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. Похоронили солдата сегодня, 23 февраля.



«Прощание прошло в День защитника Отечества. Именно эту миссию выполнял Артур Гайдарович и до последнего оставался верен воинскому долгу», – отметил Рустем Газизов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке простились с погибшим во время специальной военной операции Сергеем Матвеевым. В октябре 2022 года его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Рустема Газизова
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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