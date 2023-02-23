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В Уфу прибыла группа вынужденных переселенцев из Украины

В Уфу прибыла группа вынужденных переселенцев из Украины

14:04, 23 фев 2023

Утром 23 февраля на уфимском железнодорожном вокзале встретили группу вынужденных переселенцев из Украины. Об этом рассказал глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.



По словам руководителя ведомства, эти люди пережили много страданий и лишений и были вынуждены покинуть родной дом, поэтому республиканские и муниципальные службы Башкирии должны максимально постараться, чтобы обеспечить им достойные условия проживания и помочь адаптироваться на новом месте.

- Эти люди прибыли в нашу республику в надежде, что наше радушие и гостеприимство помогут им преодолеть тяжелые времена и обрести свою вторую родину, - подчеркнул Фарит Гумеров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/gumerovfr
Теги: переселенцы Уфа
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