В Башкирии простились с рядовым Ильдаром Нигматуллиным

15:37, 23 фев 2023

В Стерлитамакском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО на Украине рядовым Ильдаром Нигматуллиным. О траурной церемонии сообщили в администрации Рощинского сельсовета. Чиновники отметили, что погибший был настоящим патриотом своей Родины, защищал интересы страны и с честью выполнял воинский долг.







«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память об Ильдаре Шакиряновиче никогда не угаснет в наших сердцах», – заключили в Рощинском сельсовете.



Знакомая с солдатом Фидания Кинзебулатова посвятила пост павшему воину. В нем она рассказала, что уроженец Башкирии служил по контракту с 26 июня 2022 года. По ее словам, мужчина никогда не жаловался, напротив, всегда говорил, что все хорошо. Ильдар Нигматуллин перестал выходить на связь с сентября, так как именно тогда отправился на передовую.





«Наш Ильдар не сбежал, не сдался, бился до конца. Я считаю, это настоящий мужской поступок, который достоин уважения! А Нигматуллин Ильдар, наш земляк, сосед – навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах», – написала Фидания Кинзебулатова.

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Фото: администрация Рощинского сельсовета