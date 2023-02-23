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В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО

В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО

18:07, 23 фев 2023

В Уфе проводили в последний путь рядового Игоря Ринадовича Никитина. О траурной церемонии в соцсетях рассказал глава Ленинского района столицы Олег Котов.



По словам чиновника, мужчина ушел на спецоперацию добровольцем. Кроме того, Игорь Никитин был в числе первых, кто отправился в зону боевых действий. Олег Котов выразил соболезнования родным и близким солдата.

«Сегодня мы простились с рядовым Никитиным Игорем Ринадовичем. Во время исполнения воинского долга на поле боя погиб наш земляк. Игорь Ринадович жил среди нас скромным тружеником, а уходит и будет вечно жить в нашей памяти солдатом, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Да упокоится он с миром», – написал Олег Голов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Олег Котов
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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