В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО

18:07, 23 фев 2023

В Уфе проводили в последний путь рядового Игоря Ринадовича Никитина. О траурной церемонии в соцсетях рассказал глава Ленинского района столицы Олег Котов.







По словам чиновника, мужчина ушел на спецоперацию добровольцем. Кроме того, Игорь Никитин был в числе первых, кто отправился в зону боевых действий. Олег Котов выразил соболезнования родным и близким солдата.



«Сегодня мы простились с рядовым Никитиным Игорем Ринадовичем. Во время исполнения воинского долга на поле боя погиб наш земляк. Игорь Ринадович жил среди нас скромным тружеником, а уходит и будет вечно жить в нашей памяти солдатом, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Да упокоится он с миром», – написал Олег Голов.

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Фото: Олег Котов