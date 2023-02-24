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Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

12:00, 24 фев 2023

Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок башкирским бойцам на Донбассе. Чудесной историей артист поделился с подписчиками в соцсетях.



По словам певца, на днях он ездил с гастролями в Белорецк, а после концерта к нему в гримерку зашла пожилая женщина и сообщила ему, что он скоро отправится в дальнюю дорогу и попросила передать нашим защитникам Родины икону. И не просто икону – а очень древний старообрядческий складень Владимирской иконы божьей матери. Согласно преданиям, именно эту иконописный лик Иван Грозный называл «защитницей земли русской», и даже Тамерлан не устоял перед запретом Богородицы идти на Русь.


А уже спустя несколько дней артисту позвонили и предложили «прокатиться по расположениям и поддержать бойцов».

- Конечно, я согласился. Потом, бум <…> и вспомнил бабушку. Откуда она знала, что я поеду на линию СВО? И вот я уже в войсках. Рассказал ребятам историю с бабушкой. <…> Вручил им икону. Вы бы видели лица и эмоции ребят. <…> Пока есть такие бабушки – нас не победить никому! А я ведь даже не узнал ее имя, но ее образ до сих пор стоит перед глазами, - говорит артист.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/elvin_grey
Теги: Элвин Грей
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