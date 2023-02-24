На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев
13:31, 24 фев 2023
На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев. Об этом сообщили в муниципалитете. Смертельные ранения он получил 18 января. Служил в ЧВК «Вагнер», с которым подписал контракт в конце прошлого года. Траурная церемония запланирована на 23 февраля с 10.00 в прощальном зале в Нефтекамске
Как рассказали близкие Раниса Хасбиева, он родился в Нефтекамске, где жил до семи лет. После этого семья переехала в Удмуртию в город Камбарку. Отслужил в армии.