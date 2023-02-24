13:31, 24 фев 2023

На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев. Об этом сообщили в муниципалитете. Смертельные ранения он получил 18 января. Служил в ЧВК «Вагнер», с которым подписал контракт в конце прошлого года. Траурная церемония запланирована на 23 февраля с 10.00 в прощальном зале в Нефтекамске



Как рассказали близкие Раниса Хасбиева, он родился в Нефтекамске, где жил до семи лет. После этого семья переехала в Удмуртию в город Камбарку. Отслужил в армии.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в время спецоперации на Украине погиб уроженец Нефтекамска Алмаз Хайритдинов.



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Фото: соцсети