Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев

На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев

13:31, 24 фев 2023

На СВО погиб 35-летний боец из Башкирии Ранис Хасбиев. Об этом сообщили в муниципалитете. Смертельные ранения он получил 18 января. Служил в ЧВК «Вагнер», с которым подписал контракт в конце прошлого года. Траурная церемония запланирована на 23 февраля с 10.00 в прощальном зале в Нефтекамске

Как рассказали близкие Раниса Хасбиева, он родился в Нефтекамске, где жил до семи лет. После этого семья переехала в Удмуртию в город Камбарку. Отслужил в армии. 

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в время спецоперации на Украине погиб уроженец Нефтекамска Алмаз Хайритдинов.

Читайте также:

В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в ходе СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине
Боец ЧВК «Вагнер» из Белорецка Виль Шаяхметов погиб в ходе СВО
Общество в Башкирии
Боец ЧВК «Вагнер» из Белорецка Виль Шаяхметов погиб в ходе СВО
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ранис Фасхитов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ранис Фасхитов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: