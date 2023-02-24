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В Башкирии 25 февраля 2023 года прогнозируют метели и морозы до -24 градусов

В Башкирии 25 февраля 2023 года прогнозируют метели и морозы до -24 градусов

22:55, 24 фев 2023

25 февраля, в Башкирии прогнозируют сильные осадки и морозы. Это следует из прогноза регионального МЧС.

Жителей республики ожидают облачная погода с прояснениями, снегопады, а в некоторых районах – метели. Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами – порывы до 17 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях до -24°. А вот днем станет значительно теплее – -4,-9°.



Согласно прогнозу метеорологов, на некоторых участках региональных дорог образуются гололедица, снежные заносы и накаты. Также из-за осадков видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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