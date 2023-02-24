В Башкирии 25 февраля 2023 года прогнозируют метели и морозы до -24 градусов
22:55, 24 фев 2023
25 февраля, в Башкирии прогнозируют сильные осадки и морозы. Это следует из прогноза регионального МЧС.
Жителей республики ожидают облачная погода с прояснениями, снегопады, а в некоторых районах – метели. Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами – порывы до 17 метров в секунду.
Грядущая ночь выдастся очень холодной. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях до -24°. А вот днем станет значительно теплее – -4,-9°.
Согласно прогнозу метеорологов, на некоторых участках региональных дорог образуются гололедица, снежные заносы и накаты. Также из-за осадков видимость ухудшится до 500-1000 метров.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 7 февраля 2023 года прогнозируют снегопады морозы до -27°
Общество в Башкирии
В Башкирии 23 февраля 2023 года прогнозируют сильные метели и морозы до -14°
Общество в Башкирии
В Башкирии 22 февраля 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -20°
Общество в Башкирии
В Башкирии 3 февраля 2023 года прогнозируют морозы до -24 градусов