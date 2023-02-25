В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильсуром Давлетбердиным

12:02, 25 фев 2023

В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Ильсуром Давлетбердиным







В четверг, 23 февраля, в селе Ишберда Баймакского района Башкирии прошла траурная церемония прощания с героически погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Ильсуром Давлетбердиным. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации района Фанис Аминев.



«Уважаемые Юлдаш Сабирьянович, Райля Зарифовна, родные и близкие Ильсура от имени Администрации муниципального района, всех жителей Баймакского района выражаю вам искренние глубокие соболезнования и разделяю боль вашей невосполнимой утраты. Желаю вам крепости духа стойкости, терпения и сил», - написал глава муниципалитета.





Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: соцсети