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В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

14:11, 25 фев 2023

Жители деревни Байгужино, Верхнегалеево и Бикьян Зилаирского района обратились к главе Башкирии Радию Хабирову за помощью. Они сообщили, что из-за непогоды оказались в снежном плену, и теперь не могут ни поехать на работу и с работы, ни попасть в больницы, ни сходить за продуктами.



– Мы трактор давно просим в свой в Верхнегалеевский сельсовет для таких случаев. По следам видно, что люди шли пешком. Пока беды не случится, проблема наша не решится, – пишет местная жительница.

В ответ на обращение первый заместитель главы администрации Зилаирского района Марс Султанов прокомментировал, что в муниципалитете приняли вопрос по очистке дороги, в настоящий момент решается задача по определении техники, которая может пробить дорогу.


– Вы пока решали вопрос, простой житель, пенсионер, инвалид, которому 72 года, открыл дорогу на своем простом тракторе, – ответила на это обратившаяся.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зилаирский район жалоба
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