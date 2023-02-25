В Башкирии жители трех деревень попали в снежный плен

14:11, 25 фев 2023

Жители деревни Байгужино, Верхнегалеево и Бикьян Зилаирского района обратились к главе Башкирии Радию Хабирову за помощью. Они сообщили, что из-за непогоды оказались в снежном плену, и теперь не могут ни поехать на работу и с работы, ни попасть в больницы, ни сходить за продуктами.







– Мы трактор давно просим в свой в Верхнегалеевский сельсовет для таких случаев. По следам видно, что люди шли пешком. Пока беды не случится, проблема наша не решится, – пишет местная жительница.



В ответ на обращение первый заместитель главы администрации Зилаирского района Марс Султанов прокомментировал, что в муниципалитете приняли вопрос по очистке дороги, в настоящий момент решается задача по определении техники, которая может пробить дорогу.





– Вы пока решали вопрос, простой житель, пенсионер, инвалид, которому 72 года, открыл дорогу на своем простом тракторе, – ответила на это обратившаяся.

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