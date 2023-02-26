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В Башкирии мать похоронила второго сына, погибшего в зоне СВО

В Башкирии мать похоронила второго сына, погибшего в зоне СВО

11:50, 26 фев 2023

В зоне военной спецоперации погиб житель Сибая Сергей Губанов. Для его матери это стала вторая потеря за последние несколько месяцев. В декабре она похоронила своего сына Романа Мамошкина.



Как рассказал мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, оба брата заключили контракт с частной военной компанией «Вагнер».

«В декабре прошлого года мы простились с его братом Романом Мамошкиным. Оба они заключили контракт с частной военной компанией "Вагнер". Большое горе для матери - потерять двух сыновей, ничем не унять боль ее потери. Мы не оставим Тамару Владимировну и будем помогать всем, чем можем. Сергею вечная память и благодарность земляков за защиту Родины», - написал Юлдашбаев.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
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