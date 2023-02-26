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Стало известно, каким будет март 2023 в Башкирии

Стало известно, каким будет март 2023 в Башкирии

12:17, 26 фев 2023

Синоптики рассказали, каким будет март 2023 в Башкирии.

Портал Gismeteo даёт неутешительные прогнозы. Март обещает быть пасмурным. Все дни — с первого до последнего — будут облачными. Осадки прогнозируются ежедневно. В подавляющем большинстве случаев это будут снегопады. Но иногда, когда температура будет близка к нулю, нас ожидают снег с дождём.



Есть и приятные новости. Март будет тёплым. Минимальная температура воздуха днём ожидается -6 градусов, максимальная +1 градус. Ночами, правда, будет существенно холоднее. В первую декаду месяца будет особенно морозно — ночные температуры составят от -9 до -22 градусов. Во второй декаде ночами будет уже значительно теплее — от -5 до -9 градусов. А к концу месяца столбик термометре ночами и вовсе будет подниматься до -2 градусов.


В Международный женский день 8 марта днём будет облачно с прояснениями. Пройдёт снег с дождём. Температура воздуха днём составит -2 градуса. Ночью похолодает до -11 градусов, а в следующую ночь и вовсе до -22 градусов.


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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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