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В Башкирии 27 февраля 2023 года сохранятся метели и снегопады

В Башкирии 27 февраля 2023 года сохранятся метели и снегопады

22:17, 26 фев 2023

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 27 февраля, в Уфе и Башкирии сохранятся метели и снегопады.

По прогнозу Башгидрометцентра в республике 27 февраля 2023 года ожидается снег, местами сильный, в дневное время переходящий в мокрый снег. В некоторых районах республики ожидается метель, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат и гололедица.



В предпоследний день зимы 2023 года в Башкирии прогнозируется южный, юго-западный умеренный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночь на понедельник -3, -8 градусов Цельсия, а в дневное время суток потеплеет до +2, -3 градуса Цельсия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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