В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Римом Шариповым

17:56, 27 фев 2023

В Благовещенске простились с вагнеровцем, погибшим в ходе специальной военной операции, Римом Шариповым. Траурная церемония прошла в минувшие выходные.



О похоронах рассказали в администрации Благовещенского района Башкирии. Рим Шарипов принимал участие в СВО 4 месяца. Уроженец республики погиб 11 февраля на территории Донецкой Народной Республики.







«Он доблестно и отважно воевал в зоне боевых действий на протяжении четырех месяцев. Будем помнить и чтить память погибшего солдата. Соболезнования родным и близким погибшего», – заключили в администрации.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе в последний путь проводили погибшего в ходе СВО участника батальона имени Шаймуратова Руслана Ибрагимова.

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Фото: администрация Благовещенского района