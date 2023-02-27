В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Римом Шариповым
17:56, 27 фев 2023
В Благовещенске простились с вагнеровцем, погибшим в ходе специальной военной операции, Римом Шариповым. Траурная церемония прошла в минувшие выходные.
О похоронах рассказали в администрации Благовещенского района Башкирии. Рим Шарипов принимал участие в СВО 4 месяца. Уроженец республики погиб 11 февраля на территории Донецкой Народной Республики.
«Он доблестно и отважно воевал в зоне боевых действий на протяжении четырех месяцев. Будем помнить и чтить память погибшего солдата. Соболезнования родным и близким погибшего», – заключили в администрации.