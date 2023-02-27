Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Башкирии, воспитывающей 13 детей

22:06, 27 фев 2023

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Башкирии Альбине Хайдаршиной. Соответствующий указ 27 февраля был опубликован на портале правовой информации.



По данным администрации главы республики Хайдаршина живет в Балтачевском районе и воспитывает 13 детей. Она была представлена к высокой награде в прошлом году.







Напомним, звания «Мать-героиня» в России удостаиваются женщины, родившие не менее десяти детей. К моменту награждения младшему ребенку должен исполниться минимум год. Кроме того, семья «Матери-героини» должна быть социально ответственной и заботиться о здоровье, образовании, физическим и нравственном развитии детей. Получившим высокое звание женщинам положена единовременная выплата – 1 млн рублей.

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