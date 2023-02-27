В Башкирии 28 февраля 2023 года ожидается облачная погода и снег

22:20, 27 фев 2023

28 февраля в Башкирии ожидается облачная погода и снег, в южных районах он будет сильным. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.



Местами по республике сохранятся метель, снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с западного направления, в отдельных районах возможны сильные порывы.



Средняя температура воздуха как ночью, так и днем составит всего лишь 0,-5°.



Напомним, в последние дни февраля в Башкирии существенно ухудшилась погода: выпал обильный снегопад, сопровождавшийся метелью.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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Фото: newsbash.ru