В Башкирии 28 февраля 2023 года ожидается облачная погода и снег
22:20, 27 фев 2023
28 февраля в Башкирии ожидается облачная погода и снег, в южных районах он будет сильным. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами по республике сохранятся метель, снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с западного направления, в отдельных районах возможны сильные порывы.
Средняя температура воздуха как ночью, так и днем составит всего лишь 0,-5°.
Напомним, в последние дни февраля в Башкирии существенно ухудшилась погода: выпал обильный снегопад, сопровождавшийся метелью.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: newsbash.ru
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