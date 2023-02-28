Из Башкирии в зону СВО отбыла новая группа добровольцев

09:28, 28 фев 2023

Из Благоварского района Башкирии в зону специальной военной операции отбыла новая группа добровольцев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава муниципалитета Марат Юсупов.



По словам руководителя района, мужчины приняли решение «не оставаться в стороне» и помочь уже находящимся на спецоперации военнослужащим. Перед отправкой в зону СВО добровольцы пройдут подготовку в учебном центре.



– Желаю ребятам смело преодолеть все трудности! Мы верим в вас! – пожелал бойцам глава Благоварского района.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com/yusmar