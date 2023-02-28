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Из Башкирии в зону СВО отбыла новая группа добровольцев

Из Башкирии в зону СВО отбыла новая группа добровольцев

09:28, 28 фев 2023

Из Благоварского района Башкирии в зону специальной военной операции отбыла новая группа добровольцев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава муниципалитета Марат Юсупов.

По словам руководителя района, мужчины приняли решение «не оставаться в стороне» и помочь уже находящимся на спецоперации военнослужащим. Перед отправкой в зону СВО добровольцы пройдут подготовку в учебном центре.

– Желаю ребятам смело преодолеть все трудности! Мы верим в вас! – пожелал бойцам глава Благоварского района.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/yusmar
Теги: Благоварский район спецоперация добровольцы
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