Синоптики дали прогноз погоды на 1 марта 2023 года в Башкирии
22:33, 28 фев 2023
Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.
1 марта по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается метель. Ветер будет дуть с западного направления, местами возможны порывы до сильного.
Температура воздуха ночью понизится до -5,-10°. Днем будет чуть теплее: -3,-8°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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