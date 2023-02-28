Синоптики дали прогноз погоды на 1 марта 2023 года в Башкирии

22:33, 28 фев 2023

Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.



1 марта по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается метель. Ветер будет дуть с западного направления, местами возможны порывы до сильного.



Температура воздуха ночью понизится до -5,-10°. Днем будет чуть теплее: -3,-8°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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