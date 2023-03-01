В ходе спецоперации погиб рядовой из Башкирии Радис Сайфуллин
10:29, 01 мар 2023
На СВО погиб рядовой из Башкирии Радис Сайфуллин. Об этом сообщили в администрации Давлекановского района. В муниципалитете выразили соболезнования родным военнослужащего. Траурная церемония пройдет 1 марта в 11 часов в районном Доме культуры.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Радиса Радиковича. Это невосполнимая утрата…», – говорится в сообщении.
Земляки поддерживают родных бойца в социальных сетях. Они сожалеют, что жизнь военнослужащего оборвалась так рано.
«Мои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою», – написала Наталья Малыгина.
«Господи. До сих пор не верится, вечная память, пусть земля ему будет пухом», – оставила запись Татьяна Мишина.
«Скорбим всем миром», – призналась Любовь Некрытова.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Дамир Садыков.