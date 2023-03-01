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В Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

В Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

17:37, 01 мар 2023

1 марта, в Иглинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции: младшим сержантом Рифом Закировым и рядовым Сергеем Заянчуковским. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова. Чиновница принесла соболезнования родным и близким военнослужащих.



Издание «Иглинские вести» опубликовало биографическую справку погибших.

Рифу Закирову было 32 года. Он родился в иглинской деревне Пятилетка. С 1 по 9 класс учился в местной школе. После этого поступил в среднее профессиональное училище в Уфе на специальность электрогазосварщика. В декабре 2008 года был призван в армию. С 28 сентября прошлого года проходил службу в поселке Миллерово Ростовской области. Погиб 13 февраля при выполнении задач СВО. Дома у него остались супруга и сын. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.


Сергею Заянчуковскому было 39 лет. Он родом из села Катангли Ногликского района Сахалинской области. Учился в уфимской гимназии №111, а затем окончил Уфимский техникум экономики и права и Уральскую государственную юридическую академию. Летом прошлого года Заянчуковский заключил краткосрочный контракт с вооруженными силами России. Погиб 9 февраля в зоне СВО. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Так же, как и Закиров, он посмертно награжден орденом Мужества.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: фото: vk.com // Гюзель Насырова
Теги: Иглинский район спецоперация Погибшие на Украине
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