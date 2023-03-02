10:28, 02 мар 2023

В Башкирии жены военнослужащих могут присоединиться к проекту «Жена героя», который реализуется уже более чем в 50 регионах. Об этом на свой странице в соцсетях рассказал советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.



К проекту присоединились уже 40 жен военнослужащих республики. Для них устраивают фотосессию, записывают видео, на которых они читают письма из зоны СВО или стихи. Один из неотъемлемых атрибутов на таких съемках – парадный китель мужа.







Артист из Башкирии получил награду Минобороны за вклад в военную музыкуКак рассказывает инициатор проекта «Жена Героя» в Башкирии Эльвира Мацкевич, идея его зародилась в соседней Самаре. Сделать фотоальбом с женами участников СВО предложила супруга командующего 2-й армии Екатерина Колотовкина. Ее поддержали в правительстве области, а в сентябре 2022 года прошла первая фотовыставка, альбом подарили президенту Владимиру Путину. После этого проект решили масштабировать и организовать в других регионах.





В Башкирии участницами проекта могут стать жены, вдовы, матери и сестры военнослужащих – добровольцев и мобилизованных. Отметим, что на странице проекта уже есть записи жен капитана, сержанта, прапорщика, добровольца - военного пенсионера. Записаться можно здесь



Организаторы отдельно подчеркивают: «Личных данных на фотографиях нет, адресов тоже. За безопасность волноваться не надо!».

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Фото: соцсети