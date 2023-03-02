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В ходе СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Руслан Каримов

В ходе СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Руслан Каримов

11:13, 02 мар 2023

17 февраля в ходе специальной военной операции погиб доброволец батальона имени Шаймуратова Руслан Раязович Каримов. О потере бойца сообщил глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков. Известно, что ранее Руслан Каримов принимал участие в вооруженном конфликте на территории Чеченской Республики. В июле 2022 года уроженец Абзелила отправился на СВО. Дома ветерана боевых действий ждали супруга и две дочки. Ильдар Нафиков заверил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.



«Терять родных всегда больно и горько. От себя лично и всех жителей района хочу выразить родственникам погибших слова соболезнований. Мы отчетливо понимаем, какая это непоправимая утрата для семьи Руслана Раязовича, матери Вафиры Адигамовны, его брата и сестер, тяжелая потеря для односельчан, друзей, одноклассников, сослуживцев и всех, кто его знал. Для Абзелила известие о гибели бойца стало печальной страницей в ее истории. Район потерял одного из своих доблестных сыновей», – отметил Ильдар Нафиков.


Руслан Каримов был старшим сыном в многодетной семье. По словам чиновника, мужчина всегда был примером для сестер и младшего брата. Родные говорят о бойце как о добром, честном и отзывчивом человеке.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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