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В Башкирии простились с погибшим в СВО Святославом Погонялкиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО Святославом Погонялкиным

19:06, 02 мар 2023

В башкирском закрытом городе Межгорье 1 марта состоялось прощание со Святославом Погонялкиным, который 13 февраля погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.



В муниципалитете передали, что у военнослужащего остались жена и маленький сын. Мэр города Вячеслав Калугин во время траурной церемонии передал родителям Погонялкина Орден Мужества, которым тот был награжден посмертно за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.

Напомним, в тот же день, 1 марта, в Нуримановском районе Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним Валерием Антоновым.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Администрация ЗАТО Межгорье
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