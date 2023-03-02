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3 марта 2023 года температура воздуха в Башкирии понизится до -20°

3 марта 2023 года температура воздуха в Башкирии понизится до -20°

23:03, 02 мар 2023

Календарная весна уже наступила, а зима в Башкирии и не думает отступать. После снегопадов в республике ожидается понижение температуры – ночью 3 марта она опустится вплоть до -20° при прояснениях. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

В регионе прогнозируется облачная температура и небольшой снег. Юго-западный ветер будет умеренным. В среднем по Башкирии столбики термометров ночью покажут -10,-15°. Днем солнце прогреет воздух только до -5,-10°.



В столице республики Уфе в темное время суток температура воздуха упадет лишь до -8°, а днем – не поднимется выше -4°.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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