3 марта 2023 года температура воздуха в Башкирии понизится до -20°

23:03, 02 мар 2023

Календарная весна уже наступила, а зима в Башкирии и не думает отступать. После снегопадов в республике ожидается понижение температуры – ночью 3 марта она опустится вплоть до -20° при прояснениях. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.



В регионе прогнозируется облачная температура и небольшой снег. Юго-западный ветер будет умеренным. В среднем по Башкирии столбики термометров ночью покажут -10,-15°. Днем солнце прогреет воздух только до -5,-10°.







В столице республики Уфе в темное время суток температура воздуха упадет лишь до -8°, а днем – не поднимется выше -4°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram