Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие инсулина в больнице
14:14, 03 мар 2023
Жительница Башкортостана пожаловалась на отсутствие инсулина в центральной районной больнице Благовещенска. Как написала женщина в социальной сети, ее родственница не получает необходимое лекарство.
"Почему в центральную районную больницу Благовещенска уже четырнадцать дней не поступает инсулин? Моей свекрови он жизненно необходим, из-за этого ее госпитализировали в больницу", - негодует автор.
Однако в региональном министерстве здравоохранения опровергли эти претензии.
"Инсулин для федеральных и региональных льготников находится в пункте выдачи № 23 аптеки по улице Комарова, 2 в Благовещенске, на 1 этаже поликлиники для взрослых", - сообщили в министерстве.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Жителей Уфы возмутила странная ситуация с важными лекарствами
Общество в Башкирии
Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на невозможность дозвониться в поликлинику
Общество в Башкирии
Жители пожаловались Главе Башкирии на невозможность получения лекарств для детей-инвалидов
Здравоохранение в Башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали, не сорвутся ли поставки инсулина из-за санкций