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Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие инсулина в больнице

Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие инсулина в больнице

14:14, 03 мар 2023

Жительница Башкортостана пожаловалась на отсутствие инсулина в центральной районной больнице Благовещенска. Как написала женщина в социальной сети, ее родственница не получает необходимое лекарство.

"Почему в центральную районную больницу Благовещенска уже четырнадцать дней не поступает инсулин? Моей свекрови он жизненно необходим, из-за этого ее госпитализировали в больницу", - негодует автор.



Однако в региональном министерстве здравоохранения опровергли эти претензии.

"Инсулин для федеральных и региональных льготников находится в пункте выдачи № 23 аптеки по улице Комарова, 2 в Благовещенске, на 1 этаже поликлиники для взрослых", - сообщили в министерстве.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Благовещенский район жалоба лекарства
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