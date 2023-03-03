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23-летнего сапера-пулеметчика из Башкирии наградили медалью Жукова

23-летнего сапера-пулеметчика из Башкирии наградили медалью Жукова

14:24, 03 мар 2023

Альфред Валеев, 23-летний пулеметчик, уроженец Башкортостана, был награжден медалью Жукова за героизм, проявленный в ходе спецоперации. Александр Андреев, глава Бакалинского района, рассказал о заслугах солдата. Медалью Жукова награждаются военнослужащие, проявившие мужество, самоотверженность и личную храбрость при защите Родины. 



Важно отметить, что это не единственная награда молодого военнослужащего. Ранее он был награжден медалью за разминирование. Власти убеждены, что Альфред Валеев - настоящий герой и пример для молодого поколения.

"Это не просто почетные награды, это признание его героических заслуг, солдата и защитника Родины. Благодаря таким самоотверженным ребятам мы понимаем, что такое героизм и настоящая любовь к Родине. Они являются примером для молодого поколения", - сказал Александр Андреев.


Альфред Валеев родился и вырос в селе Новые Балыклы. Окончил среднюю школу, проходил службу по контракту. Когда спецоперация, сразу же отправился на Украину.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Александр Андреев
Теги: Бакалинский район спецоперация награждение
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