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В Башкирии похоронили 29-летнего бойца СВО Игоря Сухова

В Башкирии похоронили 29-летнего бойца СВО Игоря Сухова

15:05, 03 мар 2023

В Башкортостане в последний путь проводили 29-летнего военнослужащего Игоря Сухова. Об этом сообщили в социальных сетях. 

Он принимал участие в СВО в составе ЧВК "Вагнер". Отправился в зону спецоперации 23 октября 2022 года,  погиб 4 декабря того же года. Игорь Сухов был уроженцем села Аскарово Абзеловского района РБ.



Пользователи социальных сетей выразили соболезнования его родителям, бабушке и сестрам. Его соотечественники написали, что у Сухова были большие планы на жизнь, но, к сожалению, им не суждено было сбыться.

«Искренние соболезнования родным Героя – бабушке, тете Маше, отцу, сестрам. Тяжёлое горе свалилось вам, дай бог терпения пережить все это, будьте вместе, всем здоровья, берегите бабушку. Пусть земля Игорю будет пухом, царствие небесное, мягких облачков», – обратилась Марзия Гарифуллина – Зиганшина.


«Игорь, земля тебе пухом. Не верится. Вспоминаю твои сочинения, которые ты писал, твои мечты… но почему-то все перевернулось в мире, не сбылись мечты наших мальчиков. Ты останешься в наших сердцах настоящим Героем!!! Наши соболезнования т. Маше, Сергею, Кристине, Лорене. Пусть Вас всех хранит Бог, терпения Вам», – обратилась к близким бойца Наиля Шагимова.

«Бедный… Пусть в раю будет твоя родная душа, храбрый егет», – прокомментировала Фарида Гайсина.

«Разделяю тяжелое горе сестренок, сестры Маши, Игоря. Пусть у него будет место в раю», – оставила запись Разида Фатхитдинова. 

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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