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В Башкирии простились с 43-летним бойцом СВО Тимуром Кропиным

В Башкирии простились с 43-летним бойцом СВО Тимуром Кропиным

15:13, 03 мар 2023

Тимур Кропин, 43-летний боец СВО, был похоронен в Башкортостане. Церемония прощания состоялась в городе Межгорье. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Вячеслав Калугин. Участник спецоперации служил в составе ЧВК "Вагнер".

"Мои соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память военнослужащему", - написал чиновник.

Тимур Кропин проходил обучение в средней школе № 1 города Межгорье. С 1996 по 1999 годы являлся студентом металлургического колледжа в Белорецке. В зону СВО отправился 22 октября 2022 года.

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Межгорье спецоперация Погибшие на Украине
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