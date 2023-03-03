В Башкирии простились с 43-летним бойцом СВО Тимуром Кропиным

15:13, 03 мар 2023

Тимур Кропин, 43-летний боец СВО, был похоронен в Башкортостане. Церемония прощания состоялась в городе Межгорье. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Вячеслав Калугин. Участник спецоперации служил в составе ЧВК "Вагнер".



"Мои соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память военнослужащему", - написал чиновник.



Тимур Кропин проходил обучение в средней школе № 1 города Межгорье. С 1996 по 1999 годы являлся студентом металлургического колледжа в Белорецке. В зону СВО отправился 22 октября 2022 года.



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Фото: соцсети