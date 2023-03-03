Блогер без ног из Уфы Рустам Набиев записал мотивационное видео

19:16, 03 мар 2023

Рустам Набиев, безногий блогер из Уфы, записал мотивационное видео. Он опубликовал его в социальных сетях. Знаменитый инфлюенсер полагает, что отдельные ограничения люди накладывают на себя сами. Он считает, что многие, даже не попытавшись, отступают от своей цели. Рустам Набиев призвал их перестать это делать, и тогда они смогут раздвинуть свои реальные границы чуть дальше.







В видеосюжете блогер находится в спортзале, перед ним висит канат. Он смотрит на него, о чем-то думает, а потом уверенно взбирается по нему, демонстрируя хорошую физическую форму и твердый характер. Видеозапись сопровождается голосом Набиева, который говорит примерно следующее: "Ты попробовал и упал. Это неважно. Попробуй еще раз. Упади еще раз. Упади больнее".





Рустам Набиев лишился обеих ног во время обрушения военной казармы в городе Омск в 2015 году. После этого он начал жизнь заново. Его девушка Индира, которая впоследствии стала его женой, была большой поддержкой. Пара воспитывает двух дочерей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Рустам Набиев