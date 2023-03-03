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В зоне проведения СВО на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Башкирии

В зоне проведения СВО на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Башкирии

23:27, 03 мар 2023

21-летний Герман Карпов из Альшеевского района Башкортостана погиб в зоне проведения СВО на Украине. Он будет похоронен в населенном пункте Байдаковка. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в администрации района.



- Мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибшего солдата, - сообщили в районной администрации, - дата и время проведения похорон будут объявлены позже.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Героем России Алмазом Сафиным. Старшина погиб в бою за населенный пункт, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое детей: две дочери шести и десяти лет и 15-летний сын.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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