В зоне проведения СВО на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Башкирии

23:27, 03 мар 2023

21-летний Герман Карпов из Альшеевского района Башкортостана погиб в зоне проведения СВО на Украине. Он будет похоронен в населенном пункте Байдаковка. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в администрации района.







- Мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибшего солдата, - сообщили в районной администрации, - дата и время проведения похорон будут объявлены позже.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Героем России Алмазом Сафиным. Старшина погиб в бою за населенный пункт, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое детей: две дочери шести и десяти лет и 15-летний сын.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети