В Башкирии простились с "вагнеровцем" Николаем Мясниковым

11:11, 04 мар 2023

В Башкортостане состоялась церемония прощания с Николаем Мясниковым, погибшим в ходе СВО на Украине.



В четверг, 2 марта, прошла церемония прощания с Николаем Михайловичем Мясниковым, уроженцем населенного пункта Байки Караидельского района Башкортостана, погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципального района Айдар Шайдуллин.







Военнослужащий участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер".



Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в селе Артакуль Караидельского района проводили в последний путь погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

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Фото: соцсети