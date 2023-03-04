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В Башкирии простились с "вагнеровцем" Николаем Мясниковым

В Башкирии простились с "вагнеровцем" Николаем Мясниковым

11:11, 04 мар 2023

В Башкортостане состоялась церемония прощания с Николаем Мясниковым, погибшим в ходе СВО на Украине.

В четверг, 2 марта, прошла церемония прощания с Николаем Михайловичем Мясниковым, уроженцем населенного пункта Байки Караидельского района Башкортостана, погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципального района Айдар Шайдуллин.



Военнослужащий участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер".

Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в селе Артакуль Караидельского района проводили в последний путь погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

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Фото: соцсети
Теги: Караидельский район спецоперация Погибшие на Украине
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