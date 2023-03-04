В Башкирии простились с "вагнеровцем" Николаем Мясниковым
11:11, 04 мар 2023
В Башкортостане состоялась церемония прощания с Николаем Мясниковым, погибшим в ходе СВО на Украине.
В четверг, 2 марта, прошла церемония прощания с Николаем Михайловичем Мясниковым, уроженцем населенного пункта Байки Караидельского района Башкортостана, погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципального района Айдар Шайдуллин.
Военнослужащий участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер".
Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в селе Артакуль Караидельского района проводили в последний путь погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.