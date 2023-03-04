В Башкортостане простились с вагнеровцем Арсланом Ходжаевым

12:35, 04 мар 2023

В субботу, 4 марта, в городе Стерлитамак похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Арслана Ходжаева. О церемонии похорон в своих социальных сетях сообщил местный градоначальник Рустем Газизов. Военнослужащий погиб в ходе выполнения боевых задач СВО.







"Арслан, проявив мужество и решительность, до конца остался верен своему воинскому долгу. Он положил свою жизнь, защищая Родину. Мои искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память тебе, Арслан!", - написал Рустем Газизов.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО на Украине рядовым Ильдаром Нигматуллиным. О траурной церемонии сообщили в администрации Рощинского сельсовета.

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Фото: социальные сети Рустема Газизова